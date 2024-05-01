VIOLENTO SCONTRO TRA AUTO A PEDARA: UNA DONNA FERITA, AUTO CONTRO IL MURO
Nel pomeriggio di oggi, 01 maggio 2024, un incidente stradale si è verificato a Pedara, precisamente in Via della Resistenza.
Le autorità sono intervenute sul luogo per gestire la situazione e stabilire le cause di quanto accaduto.
Secondo le prime informazioni, si è verificato uno scontro tra due veicoli: una Renault Clio e un'Audi.
L'impatto è stato così violento che l'Audi ha terminato la sua corsa contro il muro di un'abitazione.
Fortunatamente, nonostante la gravità dell'incidente, la conducente della Renault Clio è stata assistita immediatamente dal personale medico del 118 presente sul posto.
Dopo le prime cure di emergenza, è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti e cure, ma pare non abbia riportato gravi conseguenze.
La Polizia municipale è intervenuta per eseguire i rilievi necessari e determinare l'esatta dinamica dell'incidente.
A causa della necessità di operare in totale sicurezza, il tratto stradale coinvolto è rimasto chiuso per consentire alle autorità di completare le loro operazioni.