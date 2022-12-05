VIOLENTO SCONTRO TRA AUTOCARRO ED AUTO SULLA SP56II IN TERRITORIO DI BELPASSO

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 10.30 di oggi, 05 Dicembre 2022 sulla sp56 ii la strada che collega Paternò con Belpasso.Per cause in via d'accertamento da parte della Pol...

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 10.30 di oggi, 05 Dicembre 2022 sulla sp56 ii la strada che collega Paternò con Belpasso.

Per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale di Belpasso che è intervenuta sul posto si è verificato un violento impatto frontale tra un autocarro Daily ed un Fiat Doblo.

Secondo le primissime informazioni sono quattro i feriti, tre persone, tra cui ragazzi di 14 e 16 anni, che si trovavano all'interno dell'autocarro ed il conducente del mezzo a quattro ruote.

Tutte e quattro sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Paternò per i dovuti controlli e le cure del caso.

Al momento non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

L'impatto è stato tanto violento da far esplodere gli airbag nel Doblo e far staccare la ruota anteriore sinistra del mezzo.

Il traffico nel tratto interessato sta subendo rallentamenti essendo la carreggiata invasa dai mezzi e dai detriti.