VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO A SAN GIOVANNI LA PUNTA: UN FERITO

San Giovanni la Punta – Un violento incidente stradale si è verificato la scorsa notte in via Morgioni, a San Giovanni la Punta. Due vetture, una Chevrolet Matiz e una Ford Fiesta, si sono scontrate i...

San Giovanni la Punta – Un violento incidente stradale si è verificato la scorsa notte in via Morgioni, a San Giovanni la Punta. Due vetture, una Chevrolet Matiz e una Ford Fiesta, si sono scontrate in modo estremamente violento, tanto che l’impatto ha causato l’esplosione degli airbag di entrambe le auto.

Ad avere la peggio è stato il conducente della Chevrolet Matiz, che è rimasto ferito. Al momento non si conoscono dettagli sulla sua età né sull’ospedale in cui è stato trasportato, ma le sue condizioni hanno richiesto l'intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di rito e garantire la sicurezza dell’area, mentre gli agenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

Resta da chiarire se alla base dell'incidente vi siano fattori come l'alta velocità, una mancata precedenza o eventuali condizioni avverse della strada.