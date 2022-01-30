VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTOVETTURE SULLA SULLA SS 115 GELA-VITTORIA, UN FERITO GRAVE

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, 30 Gennaio 2022 sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” in prossimità del km 281,100 a Gela.Per cause non note, si è verificato un violentissimo...

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, 30 Gennaio 2022 sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” in prossimità del km 281,100 a Gela.

Per cause non note, si è verificato un violentissimo scontro che ha coinvolto due mezzi, una Toyota Yaris ed una Fiat Bravo.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi, sul posto oltre l’ambulanze, vista la gravita delle ferite del conducente della Bravo, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato nei pressi del luogo del sinistro che dopo averlo stabilizzato è stato trasportato d’urgenza, con ferite gravi all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione e l'autorità per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

