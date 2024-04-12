95047

VIOLENTO SCONTRO TRA FURGONE E MERCEDES AD ACI SANT'ANTONIO

Nella giornata odierna, 12 aprile 2024, un incidente stradale si è verificato ad Aci Sant'Antonio, precisamente lungo via Silvio Pellico. Un furgone Opel e una Mercedes Classe A sono stati coinvolti...

12 aprile 2024 21:15
Nella giornata odierna, 12 aprile 2024, un incidente stradale si è verificato ad Aci Sant'Antonio, precisamente lungo via Silvio Pellico.

Un furgone Opel e una Mercedes Classe A sono stati coinvolti in uno scontro violento, il cui esatto motivo è ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrere i feriti.

Fortunatamente, le nostre informazioni indicano che il conducente del furgone non ha riportato gravi conseguenze.

La Polizia Municipale è intervenuta sul luogo per effettuare i necessari rilievi e determinare la dinamica precisa dell'incidente.

Si sono verificati rallentamenti nel tratto interessato, rendendo necessaria l'attenzione degli automobilisti.

