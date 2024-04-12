VIOLENTO SCONTRO TRA FURGONE E MERCEDES AD ACI SANT'ANTONIO

Nella giornata odierna, 12 aprile 2024, un incidente stradale si è verificato ad Aci Sant'Antonio, precisamente lungo via Silvio Pellico. Un furgone Opel e una Mercedes Classe A sono stati coinvolti...

A cura di Redazione 12 aprile 2024 21:15

Condividi