VIOLENTO SCONTRO TRA FURGONE E MERCEDES AD ACI SANT'ANTONIO
Nella giornata odierna, 12 aprile 2024, un incidente stradale si è verificato ad Aci Sant'Antonio, precisamente lungo via Silvio Pellico.
Un furgone Opel e una Mercedes Classe A sono stati coinvolti in uno scontro violento, il cui esatto motivo è ancora sotto indagine da parte delle autorità competenti.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrere i feriti.
Fortunatamente, le nostre informazioni indicano che il conducente del furgone non ha riportato gravi conseguenze.
La Polizia Municipale è intervenuta sul luogo per effettuare i necessari rilievi e determinare la dinamica precisa dell'incidente.
Si sono verificati rallentamenti nel tratto interessato, rendendo necessaria l'attenzione degli automobilisti.