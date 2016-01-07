Violento tamponamento prima dello svincolo per Paternò
Incidente sulla 121 (direzione Adrano): due i mezzi coinvolti
Da accertare, le condizioni dei conducenti e l'esatta dinamica del sinistro.
AGGIORNAMENTO: Ad avere la peggio nell'impatto tra il camion e la Bmw è stato il conducente del mezzo pesante (si tratta di un 62enne nato a Catania) che si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Sul posto, per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Paternò.