Violento tamponamento prima dello svincolo per Paternò

Incidente sulla 121 (direzione Adrano): due i mezzi coinvolti

1506523_908544915928126_436329630516503848_n Tamponamento tra un’auto ed un mezzo pesante, poco prima dello svincolo per Paternò della Statale 121: siamo in direzione Adrano. Lo scontro tra i due mezzi ha provocato la momentanea paralisi del tratto di strada in questione.

Da accertare, le condizioni dei conducenti e l'esatta dinamica del sinistro.

AGGIORNAMENTO: Ad avere la peggio nell'impatto tra il camion e la Bmw è stato il conducente del mezzo pesante (si tratta di un 62enne nato a Catania) che si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Sul posto, per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Paternò.