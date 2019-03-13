VIRGILLITO, DUE FRATELLI D’ORO PER IL TEAM TAEKWONDO MARLETTA

Continuano i successi per il team Taewwondo Marletta.Questo fine settimana si sono svolti a Bgheria (PA) Il campionato Regionale Sicilia 2019 di Taekwondo valido per la candidatura alla selezione dell...

Questo fine settimana si sono svolti a Bgheria (PA) Il campionato Regionale Sicilia 2019 di Taekwondo valido per la candidatura alla selezione della Squadra regionale.

Il team del Maestro Tony Marletta ottiene 2 ORO e tre Argenti,distinguendosi particolarmente con i Fratelli Virgillito salendo sui gradini più alti del podio.

Medaglia d’ORO per Marika Virgillito cinture nere -33kg campionessa europea Kids in carica di soli 11 anni.

Medaglia d’ORO Gaetano Virgillito cinture nere -30 kg 10 anni.

Argento per Catena,Pennisi e Borzí .

Sono in sei gli atleti del Maestro Tony Marletta che hanno ottenuto la convocazione da parte dei Tecnici regionali per partecipare alla selezione della rappresentativa siciliana che si svolgerà domenica 17 Marzo a Palermo;

Cadetti A

• Aurelio Pennisi -53

• Giorgia Catena -41/-44

• Marika Virgillito -33

Cadetti B

• Gaetano Virgillito -30

• Michael Peci -27

• Francesco Borzí -41