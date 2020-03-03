VIRUS, BORRELLI: 2.263 MALATI,79 MORTI
A cura di Redazione
03 marzo 2020 18:38
I malati per coronavirus sono 2.263, con un incremento di 428 persone rispetto a ieri. I morti sono 79, 27 in più di ieri.
E' l'ultimo bollettino fornito da Borrelli, Protezione civile.
Il totale dei guariti è 160, 11 in più di ieri. Mille persone sono in isolamento domiciliare.229sono quelle in terapia intensiva.
Sono stati effettuati finora 25.856 tamponi. Sono in arrivo 400 mila mascherine dal Sudafrica.
Positiva la bimba ricoverata a Bergamo nei primi giorni di vita. L'evoluzione clinica è considerata normale.