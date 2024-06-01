VISITA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI AL PALAZZO DEI NORMANNI: UN SUCCESSO DI COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE

Ieri è stata una giornata memorabile per i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) di Paternò, che hanno avuto l'opportunità di visitare il prestigioso Palazzo dei Normanni. L'evento ha rappr...

Ieri è stata una giornata memorabile per i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) di Paternò, che hanno avuto l'opportunità di visitare il prestigioso Palazzo dei Normanni.

L'evento ha rappresentato un momento di grande valore educativo e civico per i giovani partecipanti, offrendo loro una visione diretta delle istituzioni e del funzionamento della democrazia.

Il presidente del consiglio comunale di Paternò, Marco Tripoli, ha espresso pubblicamente la sua gratitudine attraverso un post sui social media. Ha ringraziato calorosamente tutti i dirigenti scolastici e i referenti del progetto CCR per la loro dedizione e impegno. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche ai ragazzi, la cui collaborazione e partecipazione attiva hanno reso possibile il successo dell'iniziativa.

Ringraziamnrti per L'assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Coluccio, per il suo contributo essenziale nel supportare il progetto e garantirne la realizzazione. Infine, Tripoli ha esteso un ringraziamento speciale al Presidente Gaetano Galvagno, all'onorevole Giuseppe Lombardo e al suo staff per l'accoglienza riservata ai giovani al loro arrivo presso l'Assemblea Regionale Siciliana (ARS).

Questa esperienza ha sicuramente arricchito il bagaglio culturale e formativo dei giovani consiglieri, rafforzando il loro senso di appartenenza e responsabilità civica.