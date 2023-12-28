VISITE FISCALI DIPENDENTI PUBBLICI, NUOVI ORARI: DALLE 10 ALLE 12, DALLE 17 ALLE 19

Si riducono le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche fiscali domiciliari dei dipendenti pubblici in malattia dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, come nel settore privato. Con una circola...

Si riducono le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche fiscali domiciliari dei dipendenti pubblici in malattia dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, come nel settore privato.

Con una circolare emanata ieri il direttore generale dell'Inps Vincenzo Caridi ha cambiato i precedenti orari che erano dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Tale disposizione fa seguito alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione nella parte relativa appunto alle fasce orarie.

Le visite, come in precedenza, dovranno essere effettuate di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi). Le nuove fasce indicate entrano in vigore "fino a nuove disposizioni" si legge nella circolare quindi, a meno che, venga emanato un nuovo decreto ministeriale o per un'eventuale riforma della sentenza in questione del Tar del Lazio.