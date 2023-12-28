95047

VISITE FISCALI DIPENDENTI PUBBLICI, NUOVI ORARI: DALLE 10 ALLE 12, DALLE 17 ALLE 19

Si riducono le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche fiscali domiciliari dei dipendenti pubblici in malattia dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, come nel settore privato. Con una circola...

A cura di Redazione Redazione
28 dicembre 2023 16:10
Si riducono le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche fiscali domiciliari dei dipendenti pubblici in malattia dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, come nel settore privato.

Con una circolare emanata ieri il direttore generale dell'Inps Vincenzo Caridi ha cambiato i precedenti orari che erano dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Tale disposizione fa seguito alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione nella parte relativa appunto alle fasce orarie.

Le visite, come in precedenza, dovranno essere effettuate di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi). Le nuove fasce indicate entrano in vigore "fino a nuove disposizioni" si legge nella circolare quindi, a meno che, venga emanato un nuovo decreto ministeriale o per un'eventuale riforma della sentenza in questione del Tar del Lazio.

