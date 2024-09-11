VITTIMA DI INCIDENTE DONA FEGATO, RENI E CORNEE: PRELIEVO MULTIORGANO AL SAN MARCO DI CATANIA

Un prelievo multiorgano è stato eseguito nell’ospedale San Marco di Catania su una donna deceduta a causa delle ferite riportate nel corso di un incidente.Gli organi prelevati sono fegato, reni e corn...

Un prelievo multiorgano è stato eseguito nell’ospedale San Marco di Catania su una donna deceduta a causa delle ferite riportate nel corso di un incidente.

Gli organi prelevati sono fegato, reni e cornee. Il delicato intervento è stato possibile in virtù della consolidata e stretta collaborazione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria “G. Rodolico- San Marco” e l’Ismett di Palermo che nell’anno in corso ha già consentito il prelievo di quattordici organi, sempre in accordo con il Centro Regionale Trapianti.

Dopo aver verificato l’idoneità della donatrice, i medici palermitani con la collaborazione dell’anestesista Linda Guglielmino e del personale del complesso operatorio del San Marco, hanno effettuato il prelievo del fegato e dei reni mentre le cornee sono state prelevate dall’equipe oculistica dell’ospedale San Marco.

L’accertamento della morte cerebrale è stato eseguito dalla commissione medica composta dal medico di direzione medica Marialuisa Maniglia, dal rianimatore Luisa Zanghì e dal neurologo Salvatore Lo Fermo, supportati dal tecnico di neurofisiopatologia Giulia Cupitò.

Un sincero e caloroso ringraziamento va alla famiglia della donatrice, che non ha fatto mancare il suo convinto sostegno ad un gesto che permetterà ai riceventi di guardare al futuro con ottimismo e speranza.