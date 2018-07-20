VITTORIA: ARRESTATO SPACCIATORE GRAZIE ALL’APP “YOUPOL” DOPO LA DENUNCIA DI UN CITTADINO

La Polizia di Stato – Squadra Mobile e Commissariato di Vittoria – ha arrestato Kheireddine Bouhechicha nato in Algeria il 22.11.1976 per spaccio di hashish.Nei giorni scorsi la Sala Operativa della Q...

La Polizia di Stato – Squadra Mobile e Commissariato di Vittoria – ha arrestato Kheireddine Bouhechicha nato in Algeria il 22.11.1976 per spaccio di hashish.

Nei giorni scorsi la Sala Operativa della Questura di Ragusa riceveva una segnalazione tramite la nuova applicazione per smartphone “YOUPOL” in ordine ad una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti in Piazza Manini a Vittoria, da tutti conosciuta come Piazza Senia. L’operatore della Sala Operativa individuava la zona segnalata, le coordinate geografiche fornite automaticamente dal sistema e passava tutte le informazioni agli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato.

Il cittadino, in forma anonima, inviava una foto dello spacciatore e dei luoghi dove nascondeva la droga descrivendo brevemente il modus operandi. Gli spacciatori, c.d. di piazza, evitano di custodire la droga addosso temendo proprio una perquisizione da parte della Polizia, pertanto è necessario individuare in nascondiglio per sequestrare lo stupefacente ed operare l’arresto.

Grazie a questa segnalazione veniva predisposto uno specifico servizio da parte degli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Vittoria.

Gli agenti si nascondevano attorno alla piazza così da avere diversi punti di osservazione e sempre grazie alle informazioni ricevute mediante l’invio di una foto, i poliziotti riconoscevano subito lo spacciatore quando faceva ingresso in piazza. L’uomo, con precedenti specifici per traffico di droga ed altri reati, nascondeva un sacchetto su un albero ed altre dosi in più punti. Dopo aver preparato la merce da vendere, lo spacciatore attendeva gli acquirenti, difatti da lì a poco giungeva un ragazzo che confabulava con lui qualche secondo per poi ricevere una dose mediante consegna del denaro.

In quel momento gli agenti della Polizia di Stato intervenivano bloccando lo spacciatore e sottoponendolo a perquisizione. L’uomo aveva appena ricevuto una banconota da 20 euro per due c.d. stecchette di hashish.

I poliziotti effettuando il controllo di tutta la piazza rinvenivano, nei diversi nascondigli, ben 34 dosi di hashish per un peso di quasi 100 grammi. La droga era stata nascosta sull’albero, nei vasi di fiori e nello stipite di una porta.

Dopo le procedure di identificazione da parte della Polizia Scientifica l’algerino veniva condotto in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.

“La Polizia di Stato di Ragusa esprime grande soddisfazione per l’odierno arresto, frutto di una perfetta sinergia con il cittadino. Grazie alla tecnologia ed all’uso della nuova app gli investigatori della Squadra Mobile e del Commissariato di Vittoria sono riusciti ad assicurare alla giustizia uno spacciatore mentre cedeva una dose di droga ad un giovane vittoriese”.

“E’ fondamentale incrementare giorno per giorno la partecipazione dei cittadini alla sicurezza urbana mediante l’utilizzo di ogni strumento. Questa nuovissima applicazione per smartphone si può scaricare al fine di segnalare spaccio di droga, episodi di bullismo ed altri fatti reato. È possibile inviare foto e messaggi alla Sala Operativa della Polizia di Stato tanto in forma anonima quanto indicando il nome. L’operatore di Polizia invierà una risposta a chi effettua una segnalazione potendo anche interagire per approfondire le notizie ricevute. Da poche settimane in funzione, questa applicazione è molto utilizzata per segnalare spacciatori e soggetti inseriti nel c.d. spaccio di piazza tanto da permettere risultati come quello di oggi”.