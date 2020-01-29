VITTORIA, BIMBI PICCHIATI IN ASILO: ARRESTATE DUE MAESTRE

La Polizia di Stato – Squadra Mobile e Commissariato di P.S. di Vittoria – ha arrestato due maestre per maltrattamenti ai danni di bambini, a loro affidati, di una scuola materna di Vittoria.La Polizi...

La Polizia di Stato – Squadra Mobile e Commissariato di P.S. di Vittoria – ha arrestato due maestre per maltrattamenti ai danni di bambini, a loro affidati, di una scuola materna di Vittoria.

La Polizia di Stato nella mattinata odierna ha eseguito le misure cautelari disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica di Ragusa, a carico di G.G. di anni 59 e C.G. di anni 54.

Le indagini, immediatamente avviate dalla Polizia di Stato, a seguito di una segnalazione ricevuta, hanno permesso di registrare sin da subito le gratuite ed inaudite violenze fisiche e verbali ai danni dei bambini. Quotidianamente e senza alcun motivo le donne insultavano, umiliavano, spintonavano, strattonavano e percuotevano le povere vittime indifese che ormai, impietrite, sottostavano ai continui maltrattamenti e vessazioni, senza reagire e senza potere, data la tenerissima età, neanche raccontare le angherie subite ai genitori.

Tutti i maltrattamenti sono stati tutti videoregistrati, pertanto, in base agli elementi raccolti nel corso dell’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, è stata richiesta ed ottenuta l’applicazione della misura cautelare a carico delle indagate.

Nelle prime ore del mattino le due donne erano già presso gli Uffici della Questura di Ragusa e, dopo le notifiche dei provvedimenti a loro carico, sono state sottoposte agli arresti domiciliari.

La presente attività testimonia l’impegno e l’attenzione nei confronti dei più deboli, in particolare dei bambini, spesso vittime silenti di ignobili crimini commessi da adulti, che rischiano di segnare irrimediabilmente lo sviluppo psicofisico di quelli che saranno gli adulti del domani.