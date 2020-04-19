VITTORIA: DA 15 GIORNI ATTENDE ESITO TAMPONE

Una docente di Vittoria (Ragusa) aspetta dal 3 aprile il risultato del tampone per il coronavirus da parte dell'Asp. E' reclusa in casa in attesa di una risposta che non arriva ma con l'aggravante che...

Una docente di Vittoria (Ragusa) aspetta dal 3 aprile il risultato del tampone per il coronavirus da parte dell'Asp. E' reclusa in casa in attesa di una risposta che non arriva ma con l'aggravante che avendo due genitori anziani non può accudirli perchè se esce di casa rischia di commettere un reato.

Ha scritto al quotidiano 'La Sicilia' lamentando il suo disagio. La docente è stata sottoposta a tampone quando nel corso di una riunione in una scuola di Vittoria, due dei docenti partecipanti hanno accusato malori e sono risultati positivi al Covid 19 perché in contatto con familiari provenienti dal nord Italia.

E' stato fatto il tampone a tutti dall'Asp di Ragusa il 3 aprile scorso. "Se consideriamo - dice la docente - che stiamo in casa dal primo di aprile, la nostra quarantena forzata dura da circa 20 giorni.

In casa da più di 2 settimane, senza uscire neanche per la spesa, insieme a mia sorella e a due genitori ultraottuagenari, con la mamma affetta da altre patologie gravi non legate al virus".