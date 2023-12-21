VITTORIA DEL PATERNO' CALCIO: DOPO 24 ANNI LA FINALE DI COPPA ITALIA È REALTÀ

Il Paterno' calcio ha scritto una pagina indelebile nella sua storia, celebrando una vittoria memorabile dopo un'attesa di 24 anni per raggiungere la finale di Coppa Italia.I rossazzurri hanno mostrat...

Il Paterno' calcio ha scritto una pagina indelebile nella sua storia, celebrando una vittoria memorabile dopo un'attesa di 24 anni per raggiungere la finale di Coppa Italia.

I rossazzurri hanno mostrato una grandissima prestazione affrontando il Modica con determinazione e grinta. Dopo il pareggio 1-1 nel match d'andata, l'emozione ha toccato l'apice ieri al "Falcone-Borsellino," dove il Paterno' ha dominato con uno straordinario 4-2, regalando al club e ai suoi tifosi un successo tanto atteso.

L'incontro è stato caratterizzato da momenti di pura magia calcistica, con il Paterno' che ha dimostrato un gioco fluido e impeccabile.

La squadra ha saputo capitalizzare al meglio le opportunità, mettendo a segno quattro gol che resteranno incisi nella memoria dei tifosi.

La determinazione mostrata sul campo ha trasformato il sogno della vittoria in una realtà scintillante.

Oltre alla gloria sportiva, questa conquista rappresenta un tributo alla perseveranza del Paterno', con tutta la dirigenza in testa, che ha lavorato duramente per riportare il club in cima dopo oltre due decenni. Un trionfo che riflette l'impegno incessante e la dedizione totale della squadra e della dirigenza.