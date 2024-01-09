VITTORIA, DUE ANNI DI RECLUSIONE CIASCUNO ALLE DUE MAESTRE ACCUSATE DI MALTRATTAMENTI AGGRAVATI AI DANNI DEI PROPRI ALUNNI

Sono state condannate dal giudice del tribunale di Ragusa a 2 anni di reclusione ciascuna, pena sospesa, le 2 maestre di 65 e 61 anni, entrambe vittoriesi, accusate di maltrattamenti aggravati ai dann...

Sono state condannate dal giudice del tribunale di Ragusa a 2 anni di reclusione ciascuna, pena sospesa, le 2 maestre di 65 e 61 anni, entrambe vittoriesi, accusate di maltrattamenti aggravati ai danni degli alunni di una scuola d’infanzia di Vittoria, tutti al di sotto dei 3 anni di età.

Il collegio difensivo aveva chiesto l’assoluzione, e, in subordine la derubricazione del reato di maltrattamenti a quello meno grave di abuso dei mezzi di correzione.

Le parti offese sono in tutto 24 e saranno risarcite in sede civile: si tratta dei genitori dei bambini e del Comune di Vittoria.

La pubblica accusa aveva chiesto, al termine della requisitoria, la condanna a 2 anni, richiesta accolta in toto dal magistrato giudicante. Le maestre erano state sottoposte alla misura della sospensione dell’esercizio del pubblico ufficio di insegnante per un anno, e il 20 gennaio 2020 erano finite ai domiciliari.

Ora dunque la condanna di primo grado. Le motivazioni verranno depositate entro il termine di 90 giorni. le difese hanno preannunciato appello.