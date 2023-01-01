VITTORIA, GIOVANE NORDAFRICANO MASSACRATO DA ROMENI A SPRANGATE PER UN APPREZZAMENTO A UNA RAGAZZA

Sarebbe stato ucciso durante un alterco, nella notte di Capodanno, il giovane immigrato, nordafricano, trovato cadavere questa mattina dai carabinieri in contrada Alcerito, nella zona della discoteca...

Sarebbe stato ucciso durante un alterco, nella notte di Capodanno, il giovane immigrato, nordafricano, trovato cadavere questa mattina dai carabinieri in contrada Alcerito, nella zona della discoteca "La Dolce Vita", ai Vittoria (Rg).

Alcuni ragazzi romeni, che avevano partecipato a una festa di Capodanno, lo avrebbero colpito a morte con delle spranghe e un coltello a serramanico.

All'origine dell'aggressione ci sarebbero gli apprezzamenti Il giovane, probabilmente originario del nord Africa, non aveva documenti con sé e non è stato ancora identificato.

I carabinieri sono stati avvertiti da alcuni dei partecipanti alla festa. Le indagini sono condotte dai carabinieri Nucleo operativo di Vittoria e dal Nucleo investigativo di Ragusa e sono coordinate dal sostituto procuratore Silvia Giarrizzo, che si è recata sul luogo del delitto.