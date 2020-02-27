95047

VITTORIA, OPERAIO 30ENNE MUORE FOLGORATO IN UN CANTIERE

Un operaio vittoriese di 30 anni, è morto folgorato mentre si trovava al lavoro, per conto di una ditta che sta eseguendo lavori pubblici, sulla Vittoria Pedalino.La tragedia questo pomeriggio.

27 febbraio 2020 18:36
Un operaio vittoriese di 30 anni, è morto folgorato mentre si trovava al lavoro, per conto di una ditta che sta eseguendo lavori pubblici, sulla Vittoria Pedalino.

La tragedia questo pomeriggio. Sul posto stanno indagando i militari dell’Arma, e ancora non si conoscono le dinamiche della tragedia.

Il giovane operaio lascia una moglie e un bambino di sei mesi.

Altri due operai sono rimasti feriti e sono ricoverati all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

