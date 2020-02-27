VITTORIA, OPERAIO 30ENNE MUORE FOLGORATO IN UN CANTIERE

Un operaio vittoriese di 30 anni, è morto folgorato mentre si trovava al lavoro, per conto di una ditta che sta eseguendo lavori pubblici, sulla Vittoria Pedalino.La tragedia questo pomeriggio. Sul po...

Un operaio vittoriese di 30 anni, è morto folgorato mentre si trovava al lavoro, per conto di una ditta che sta eseguendo lavori pubblici, sulla Vittoria Pedalino.

La tragedia questo pomeriggio. Sul posto stanno indagando i militari dell’Arma, e ancora non si conoscono le dinamiche della tragedia.

Il giovane operaio lascia una moglie e un bambino di sei mesi.

Altri due operai sono rimasti feriti e sono ricoverati all’ospedale Guzzardi di Vittoria.