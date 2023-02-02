VITTORIA. TROVA PETARDO E GLI SCOPPIA,BIMBO DI 10 ANNI PERDE LA MANO

Ha perso la mano destra il bambino di 10 anni che ieri aveva raccolto un petardo inesploso che è scoppiato poco dopo nella zona di contrada Capraro, in via Alberto Sordi, una strada limitrofa alla str...

Ha perso la mano destra il bambino di 10 anni che ieri aveva raccolto un petardo inesploso che è scoppiato poco dopo nella zona di contrada Capraro, in via Alberto Sordi, una strada limitrofa alla strada provinciale 2 che collega Vittoria ad Acate nel Ragusano.

L'esplosione ha spappolato l'arto.

Il bambino, di origini tunisine, subito soccorso da alcuni vicini e poi caricato in ambulanza, è stato trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria, e poi trasferito al Cannizzaro di Catania, dapprima al Trauma center, poi nel reparto di chirurgia plastica. Purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvare l'arto. La prognosi è ancora riservata, ma il bambino non sarebbe pericolo di vita.

Sull'episodio indaga la Polizia. Il bambino, giunto in Italia con i genitori e un fratello, vive nella comunità di accoglienza Gerico. (ANSA).