VITTORIA. TROVA PETARDO E GLI SCOPPIA,BIMBO DI 10 ANNI PERDE LA MANO

Ha perso la mano destra il bambino di 10 anni che ieri aveva raccolto un petardo inesploso che è scoppiato poco dopo nella zona di contrada Capraro, in via Alberto Sordi, una strada limitrofa alla str...

A cura di Redazione Redazione
02 febbraio 2023 18:35
Ha perso la mano destra il bambino di 10 anni che ieri aveva raccolto un petardo inesploso che è scoppiato poco dopo nella zona di contrada Capraro, in via Alberto Sordi, una strada limitrofa alla strada provinciale 2 che collega Vittoria ad Acate nel Ragusano.

L'esplosione ha spappolato l'arto.

Il bambino, di origini tunisine, subito soccorso da alcuni vicini e poi caricato in ambulanza, è stato trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria, e poi trasferito al Cannizzaro di Catania, dapprima al Trauma center, poi nel reparto di chirurgia plastica. Purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvare l'arto. La prognosi è ancora riservata, ma il bambino non sarebbe pericolo di vita.

Sull'episodio indaga la Polizia. Il bambino, giunto in Italia con i genitori e un fratello, vive nella comunità di accoglienza Gerico. (ANSA).

