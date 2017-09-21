VITTORIA: VOTO DI SCAMBIO, MANETTE PER EX SINDACO
I Militari della guardia di finanzieri di Catania, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura etnea, stanno eseguendo sei misure di arresti domiciliari per scambio elettorale politico-mafioso in relazione alle elezioni amministrative del 2016 del Comune di Vittoria (RG).
Tra le persone arrestate anche l’ex sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia e il fratello Fabio, attuale consigliere comunale, Giombattista Puccio e Venerando Lauretta, entrambi già condannati per associazione mafiosa.
I particolari dell’operazione saranno illustrati nella conferenza stampa che si terrà alle 10.40 nella Procura di Catania, con il procuratore distrettuale Carmelo Zuccaro.