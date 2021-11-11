VIVIANA PARISI, LA PROCURA ARCHIVIA L’INCHIESTA, “SI È SUICIDATA”. SABATO I FUNERALI DI VIVIANA E GIOELE

Il Gip del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato l’inchiesta sulla morte della dj Viviana Parisi, 41 anni e del figlio Gioele Mondello, di 4 anni, t...

Il Gip del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato l’inchiesta sulla morte della dj Viviana Parisi, 41 anni e del figlio Gioele Mondello, di 4 anni, trovati morti nell’agosto 2020 nelle campagne di Caronia. La decisione è motivata con un provvedimento di 495 pagine.

“Siamo molto delusi – ha commentato Carmelo Lavorino, criminologo e consulente dei legali di Daniele Mondello, padre di Gioele e marito di Viviana – A noi sono arrivate al momento solo due pagine. Quando potremo leggere le motivazioni vedremo se sarà il caso di ricorrere in Cassazione e fare ulteriori indagini difensive”.

“Siamo consapevoli di aver fatto tutto quanto possibile per evitare l’archiviazione, e rimaniamo convinti che ci siano stati degli errori di valutazione. Quando avremo tutte le pagine dell’archiviazione del Gip, valuteremo eventuali altre azioni, al momento non conoscendone il contenuto non possiamo sbilanciarci”, ha commentato l’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello.

I funerali di Viviana Parisi e del figlio Gioele Mondello si svolgeranno sabato, alle 15, al Duomo di Messina. Lo rende noto l’avvocato.

I funerali si svolgono solo adesso a causa dei numerosi esami tecnici richiesti dalla Procura e dai legali di Mondello.