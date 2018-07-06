VIZZINI: Due gemelli danneggiano il braccialetto elettronico che ne controllava gli spostamenti: arrestati e tradotti in carcere

I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno arrestato nella flagranza i fratelli gemelli cl.83 Massimiliano e Gesualdo LO PRESTI, poiché ritenuti responsabili di evasione.Ai domiciliari per reati in...

I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno arrestato nella flagranza i fratelli gemelli cl.83 Massimiliano e Gesualdo LO PRESTI, poiché ritenuti responsabili di evasione.

Ai domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, ieri sera hanno avuto una furiosa lite con il padre nata per futili motivi. Al termine del battibecco, allo scopo di poter uscire di casa, hanno distrutto il braccialetto elettronico indossato da uno dei due nonché il modem che ne gestiva il segnale.

Sono stati i militari, allarmati dal mancato funzionamento dell’apparecchio, a bloccarli ed ammanettarli fuori dalla propria abitazione.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Caltagirone