I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno arrestato Salvatore Guzzardi, 37enne del luogo, già sottoposto ai domiciliari, poiché resosi responsabile di evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

VIZZINI: EVADE DAI DOMICILIARI, ARRESTATO

Ieri sera un pattuglia, durante un servizio di controllo di persone sottoposte a misure restrittive, ha sorpreso l’uomo sulla pubblica via, all’esterno della sua abitazione. Il 37enne ha tentato di sottrarsi al controllo e fuggire salendo a bordo di un’autovettura venendo subito dopo raggiunto e bloccato dai militari.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto nuovamente ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.