VIZZINI: IN FIAMME UN AUTOARTICOLATO, SALVO IL CONDUCENTE
A cura di Redazione
11 agosto 2018 15:20
Nella tarda serata di ieri, 10 agosto, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone è intervenuta in località Vizzini per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi su un autoarticolato che trasportava frutta, al km 40 della SS 514.
La squadra dei vigili del fuoco di Caltagirone, supportata da personale inviato dalla Sede Centrale con un'autobotte di ricalzo, ha provveduto tempestivamente allo spegnimento ed ha evitato che i danni si propagassero anche alla motrice.
