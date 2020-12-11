VIZZINI LA FORNITURA ERA CESSATA, MA LORO “FRUIVANO” DI QUELLA EROGATA DALLA RETE ELETTRICA PUBBLICA

I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno arrestato un 29enne del posto e denunciato la convivente di 28 anni, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.Nella circostanza, all’es...

I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno arrestato un 29enne del posto e denunciato la convivente di 28 anni, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

Nella circostanza, all’esito di una perquisizione domiciliare, gli operanti hanno accertato come la coppia, nonostante il contratto di fornitura dell’energia elettrica fosse cessato dal 15 marzo 2019, continuasse a fruire illecitamente del servizio tramite allaccio diretto alla rete elettrica pubblica.

I tecnici dell’ente erogante, intervenuti sul posto, hanno provveduto a ripristinare i collegamenti originari del contatore.