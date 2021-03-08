VIZZINI. MINACCIA DI MORTE I CC E LE LORO FAMIGLIE SOL PERCHÉ GLI CONTESTANO IL FURTO DI ENERGIA ELETTRICA: DENUNCIATA UNA MINORENNE

I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno denunciato un 48enne del posto per furto di energia elettrica e una 17enne di origini romene, ma domiciliata a Vizzini, che oltre ad aver rubato anch’ella...

I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno denunciato un 48enne del posto per furto di energia elettrica e una 17enne di origini romene, ma domiciliata a Vizzini, che oltre ad aver rubato anch’ella energia elettrica si è resa responsabile di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

Entrambi i denunciati, già gravati da precedenti di polizia, avevano allacciato i contatori attestati sulle loro abitazioni private alla rete elettrica pubblica.

Nel corso del servizio i militari hanno rinvenuto in casa dell’uomo una dose di marijuana, motivo per il quale il predetto è stato segnalato al competente U.T.G. di Catania, mentre la minorenne, senza mezzi termini, ha minacciato i militari operanti dicendo loro che prima avrebbe dato fuoco alle loro autovetture per poi farli uccidere da terzi <<vi faccio sparare in testa>>, minaccia di morte estesa anche alle loro famiglie.

I tecnici dell’ente erogante il servizio, intervenuti di supporto ai carabinieri, hanno provveduto a ripristinare i collegamenti originari dei contatori.