VIZZINI: NASCONDEVA “L’ERBA” NEI TUBETTI DELLE PATATINE, ARRESTATO
I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno arrestato nella flagranza il 42enne Gregorio COSTANTINO del posto, già gravato da precedenti specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione finaliz...
I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno arrestato nella flagranza il 42enne Gregorio COSTANTINO del posto, già gravato da precedenti specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Quel viavai di persone da quell’abitazione ha insospettito i militari che, ieri sera, dopo un attento servizio di osservazione, hanno colto il momento propizio per fare irruzione nell’immobile.
Luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 250 grammi di marijuana, sostanza nascosta all’interno di alcuni tubetti di una nota marca di patatine, nonché un bilancino elettronico di precisione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.