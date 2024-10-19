95047

VIZZINI. NELLA NOTTE FURTO CON SPACCATA IN DUE BANCHE

Assalto la notte scorsa a due banche a Vizzini nel Catanese dove sono stati rubate le casseforti per il prelievo con il bancomat nelle agenzie di Unicredit e della Banca agricola popolare di Sicilia.S...

A cura di Redazione Redazione
19 ottobre 2024 10:55
VIZZINI. NELLA NOTTE FURTO CON SPACCATA IN DUE BANCHE -
News
Condividi

Assalto la notte scorsa a due banche a Vizzini nel Catanese dove sono stati rubate le casseforti per il prelievo con il bancomat nelle agenzie di Unicredit e della Banca agricola popolare di Sicilia.

Sul posto è stato trovato un escavatore, che sarebbe stato utilizzato per entrambe le rapine.

Indagano i carabinieri della stazione di Vizzini e del nucleo radiomobile dei carabinieri di Palagonia. Al vaglio le immagini della videosorveglianza della zona.

Al momento non si conosce l'ammontare del bottino che i ladri sono riusciti a portare via da entrambi gli istituti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047