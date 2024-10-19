VIZZINI. NELLA NOTTE FURTO CON SPACCATA IN DUE BANCHE
Assalto la notte scorsa a due banche a Vizzini nel Catanese dove sono stati rubate le casseforti per il prelievo con il bancomat nelle agenzie di Unicredit e della Banca agricola popolare di Sicilia.
Sul posto è stato trovato un escavatore, che sarebbe stato utilizzato per entrambe le rapine.
Indagano i carabinieri della stazione di Vizzini e del nucleo radiomobile dei carabinieri di Palagonia. Al vaglio le immagini della videosorveglianza della zona.
Al momento non si conosce l'ammontare del bottino che i ladri sono riusciti a portare via da entrambi gli istituti.