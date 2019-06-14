VODAFONE, BLACK OUT RETE IN TUTTA ITALIA. PROBLEMA RISOLTO, LA COMPAGNIA: "OGGI INTERNET GRATIS

Ieri pomeriggio la rete Vodafone, sia quella fissa che mobile, è stata down per alcune ore causando non pochi disagi a milioni di utenti e così Vodafone, per scusarsi, ha deciso di fare un piccolo reg...

Ieri pomeriggio la rete Vodafone, sia quella fissa che mobile, è stata down per alcune ore causando non pochi disagi a milioni di utenti e così Vodafone, per scusarsi, ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti i suoi clienti.

Per l’intera giornata di oggi, quindi dalle 00:00 alle 23:59, cioè per 24 ore, tutti i clienti di Vodafone hanno la navigazione Internet in regalo e illimitata, senza alcuna restrizione anche di velocità. I clienti Vodafone, da alcune ore, infatti, stanno ricevendo l’SMS che si vede qui sotto, con cui Vodafone dà comunicazione del regalo e si scusa:

La navigazione Internet gratis e illimitata è per tutti i clienti di Vodafone e viene attivata automaticamente e silenziosamente, senza richiedere operazioni particolari come attivazione e disattivazione. Semplicemente, per le 24 ore di oggi, la navigazione Internet non consuma traffico dati della propria offerta, cosa verificabile nel profilo personale dall’app My Vodafone e dal sito ufficiale.

Ne approfittiamo per ricordarvi che i disservizi legati alla rete fissa e mobile di Vodafone sono stati completamente risolti nel tardo pomeriggio di ieri, come la stessa Vodafone ha comunicato