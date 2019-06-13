VODAFONE, PROBLEMI DI RETE FISSA E CELLULARE IN TUTTA ITALIA
Un Vodafone non funziona si sta registrando nel pomeriggio in tutta Italia.
Su Downdetector, il sito che registra questi tipi di problemi, molte persone stanno segnalando che "la rete, sia fissa che mobile, non va o non funziona".
A quanto pare, la connessione mobile risulta molto lenta, in alcuni casi totalmente bloccata, mentre da casa i modem risulterebbero inutilizzabili.
Il picco, intorno alle 16.
Molti su Twitter e sui vari social stanno scrivendo post sul #Vodafonedown.
"È anche impossibile rintracciare il servizio clienti", scrive Federica. "Confermo, nemmeno io riesco", aggiunge Valentina. Per il momento Vodafone non sta rispondendo alle varie segnalazioni degli utenti.
Notizia in aggiornamento