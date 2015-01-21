L’Amministrazione comunale conferma la propria vicinanza al presidente, Stefania Amato

95047.it Queste le dichiarazioni del sindaco, Mauro Mangano, e dell’assessore allo Sport, Alfredo Minutolo:

«Vogliamo esprimere piena solidarietà e sostegno al presidente del Paternò Calcio, Stefania Amato, per gli insulti che sono stati rivolti contro la società e la sua persona, e per la condotta inqualificabile esibita da alcuni tifosi. Un comportamento che condanniamo senza attenuanti, poiché non ha nulla a che vedere con lo sport e danneggia l’immagine della squadra e della città intera. Per tali ragioni condividiamo la decisione del presidente Amato di non piegarsi dinnanzi a certi atteggiamenti, bensì di agire chiudendo la curva sud fino al termine della stagione. Gli stadi devono essere luoghi sicuri, dove famiglie e bambini possano andare in tutta tranquillità, e non rimanere alla mercé dei facinorosi».