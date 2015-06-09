"Vogliamo parlare ai cittadini con chiarezza senza prese in giro tante volte praticate dai politici"

La dichiarazione del primo cittadino Mauro Mangano a proposito della questione sull'addizionale Irpef

95047.it Il comunicato diffuso dal Comune:

«Ritengo che la proposta in discussione in questi giorni non possa essere valutata fino a che non avremo dinanzi un quadro complessivo del bilancio – dichiara il primo cittadino -, e potremo capire come ridistribuire le entrate e le uscite. Non si può infatti discutere di tasse comunali in modo demagogico, dicendo semplicemente “vogliamo ridurre” o “vogliamo aumentare”. Dobbiamo invece dire chiaramente ai cittadini con quali soldi intendiamo amministrarli, come vogliamo spendere le nostre entrate, poche o tante che siano.

Abbiamo già avanzato delle proposte di modifiche al regolamento delle imposte comunali, con l’obiettivo di avvantaggiare categorie mirate, ad esempio i commercianti e i piccoli imprenditori, piuttosto che andare a diminuire le tasse indiscriminatamente, magari finendo per beneficiare ancora una volta chi ha di più e potrebbe comunque pagare, e non aiutare, invece, chi ne ha veramente più bisogno. Stiamo inoltre già al lavoro per ridurre la tassa sulla spazzatura, che è oggi, indubbiamente, la più ingiusta e sproporzionata per i nostri cittadini.

Il nostro obiettivo è parlare ai cittadini la lingua della chiarezza, non quella della presa in giro facile, tante volte praticata dai politici, che promettono da un lato di ridurre le tasse e poi abbandonano i cittadini a se stessi con la scusa che non ci sono soldi. Speriamo di poter affrontare il tema tasse, insieme a tutto il consiglio, con un quadro complessivo del bilancio comunale, e non in un modo episodico e superficiale come sta avvenendo in questi giorni – conclude il sindaco Mangano».