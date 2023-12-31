Volley, SuperLega: troppo Perugia per Farmitalia Catania. Gli umbri si impongono 0-3

Catania lotta, gioca bene ma non basta. Nella prima giornata di ritorno del campionato di SuperLega gli etnei danno tutto ma non riescono a contrastare la seconda forza del campionato, Sir Susa Vim Pe...

Catania lotta, gioca bene ma non basta. Nella prima giornata di ritorno del campionato di SuperLega gli etnei danno tutto ma non riescono a contrastare la seconda forza del campionato, Sir Susa Vim Perugia, arrendendosi col punteggio di 0-3 e non riuscendo a muovere la classifica, rimanendo fanalino di coda a quota 3 punti. Troppo difficile l’impresa per gli uomini di Silva, che per due set sono riusciti a tenere testa a una delle candidate al titolo, mollando soltanto nel terzo set. Dopo le due sconfitte consecutive contro Trento e Milano tornano a correre gli umbri, che rimangono distanti tre punti dalla capolista.

Catania si schiera con Basic, Massari e Buccheger come schiacciatori, Masulovic e Bossi sono i centrali, Santambrogio in veste di palleggiatore e Covaccini da libero.

Lorenzetti risponde con Herrera da opposto, Plotnytskyi e Semeniuk in banda, Solè e Russo come centrali, Giannelli è il palleggiatore e Colaci il libero.

Clima di grande festa al PalaCatania per l’arrivo dei campioni del mondo, con il pubblico di casa che vuole divertirsi e spera nell’impresa dei propri beniamini.

Le prime battute promettono spettacolo, con gli etnei subito aggressivi da posto 4 e i perugini che sfruttano l’asse Giannelli-Semeniuk per provare la fuga. Catania rientra con un doppio muro di Bossi su Russo che infiamma il palazzetto, ma a fare la differenza sono gli attacchi da seconda linea della squadra ospite, che la Farmitalia non riesce mai a leggere. Il punto del set lo fanno i biancoazzurri: dopo un salvataggio difensivo, Buccheger mette a terra il pallone del -2. È l’ultimo punto del set per i catanesi, perché un dominante Russo fa la voce grossa a muro e chiude il parziale.

Nel secondo set la partenza etnea è fulminante, e sul servizio di Basic la squadra di Silva si porta sul 4-0. Catania è in partita e difende con i denti le quattro lunghezze di vantaggio, ma a metà parziale gli umbri si rifanno sotto, distanti soltanto un break. Sono altri due muri del centrale azzurro di Perugia a permettere agli ospiti di mettere la testa avanti nel set sul 19-18, ma arriva la pronta risposta di Masulovic, che con il muro a uno riporta avanti i suoi. Il set si decide ai vantaggi, e la maggiore esperienza dei perugini permette di aggiudicarsi anche questa frazione, chiusa dall’attacco di Plotnytskyi.

Anche nel terzo parziale gli uomini di Silva iniziano meglio, soffrendo poi in ricezione sul servizio di Solè. I padroni di casa mollano poi definitivamente nella seconda parte di set, concedendo un parziale di 12-6 che significa gioco, partita, incontro.

Tabellino

Farmitalia Catania – Sir Susa Vim Perugia 0-3 (20-25; 24-26; 19-25)

Farmitalia Catania: Basic 9, Pierri (L), Cavaccini (L), Zappoli 1, Massari 12, Orduna, Tondo, Masulovic 9, Frumuselu, Baldi, Bossi 1, Buchegger 13, Randazzo, Santambrogio. All. Silva

Sir Susa Vim Perugia: Candellaro, Held, Giannelli 2, Herrera 9, Toscani (L), Leon, Ben Tara, Solé 8, Colaci (L), Resende, Semeniuk 12, Plotnytskyi 14, Russo 12, Ropret. All. Lorenzetti

Arbitri: Verrascina (1°), Goitre (2°)

Durata set: 27’, 34’, 25’ h1’46

MVP: Plotnytskyi

Gianluca Ruffino