Volo di 4 metri: incidente domestico per un 59enne paternese

E’ stato ricoverato al Cannizzaro di Catania

95047.it Sta bene il 59enne paternese che ieri è stato suo malgrado protagonista di un incidente domestico verificatosi presso la sua abitazione.

L’uomo ne esce praticamente miracolato dal volo di circa 4 metri che ha compiuto dal primo piano della sua casa sita in una traversa del Corso Italia.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il 59enne con l’ausilio di una scala a forbice stesse eseguendo dei lavori nella caldaia posta proprio sul balcone. Sarebbe stata l’apertura improvvisa dello sportello dell’apparecchio trasformatasi quasi in una sorta di colpo di rimbalzo a causare la caduta dal balcone dell’uomo.

Sul posto è giunta immediatamente un’ambulanza del 118 che dopo aver constatato le condizioni di salute del 59enne ha preferito allertare l’elisoccorso che ha condotto il paternese presso l’ospedale Cannizzaro a Catania. I medici del nosocomio catanese hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso e come detto il 59enne è fuori pericolo di vita. Per lui, per fortuna, solo qualche contusione e nulla più.