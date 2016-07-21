Volo Catania-Lourdes: atterraggio d’emergenza a Palermo

Guasto al carrello: i passeggeri dovrebbero ripartire alle 18.30

95047.it Il volo Catania-Tarbes-Lourdes della Mistral Air è stato costretto a un atterraggio d'emergenza nello scalo Falcone-Borsellino di Palermo dove è stato dirottato a causa di un guasto al carrello. La comunicazione è arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco. Il Boeing 737, secondo quanto si apprende, dopo il decollo avrebbe segnalato un'anomalia al carrello; da qui la richiesta di atterraggio nello scalo palermitano. L'aereo, con a bordo 121 passeggeri, oltre ai membri dell'equipaggio, come comunica la Gesap, è atterrato regolarmente senza alcun problema al carrello. Sono in corso verifiche sull'aeromobile. I passeggeri diretti a Lourdes dovrebbero ripartire alle 18.30. (ANSA)