VOLO IN RITARDO WIZZAIR CATANIA VENEZIA DI OLTRE QUATTRO ORE, 250€ AI PASSEGGERI

Dovevano raggiungere Venezia per trascorrere qualche giornata di vacanza, ma il volo ha riportato oltre quattro ore di ritardo all’atterraggio.

È accaduto, ieri sera, giovedì 24 agosto, con il volo Catania Venezia W68181, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Wizzair.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 14 e atterrato solamente alle 20:04.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città veneta, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea ed il team legale sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del Regolamento Comunitario 261/2004.

