VOLO PISA CATANIA IN RITARDO DI QUASI SEI ORE, MAMMA E FIGLIA RICEVONO 500 € DI RISARCIMENTO

Per un volo in ritardo di quasi sei ore, una madre e la propria figlia della provincia di Reggio Calabria hanno ricevuto 500 euro.Anziché atterrare alle 17:40, come previsto, il volo Pisa Catania ha r...

A cura di Redazione 12 giugno 2022 16:24

