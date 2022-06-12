VOLO PISA CATANIA IN RITARDO DI QUASI SEI ORE, MAMMA E FIGLIA RICEVONO 500 € DI RISARCIMENTO
Per un volo in ritardo di quasi sei ore, una madre e la propria figlia della provincia di Reggio Calabria hanno ricevuto 500 euro.
Anziché atterrare alle 17:40, come previsto, il volo Pisa Catania ha raggiunto la Sicilia solamente in nottata e precisamente alle 23:23. Un ritardo di quasi sei ore avvenuto l’1 novembre scorso, che ha portato non pochi disagi ai due viaggiatori e altri passeggeri del volo.
Sulla questione è intervenuto il Giudice di Pace di Catania, che, pochi giorni fa, ha condannato Ryanair al pagamento di 500 euro nei confronti dei due passeggeri.
«Il Giudice di Pace di Catania – commentano da ItaliaRimborso, che ha difeso i passeggeri aerei - , ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria.
Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse».
