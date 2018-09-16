VOLO SANITARIO URGENTE DA CATANIA A ROMA PER BIMBO DI DUE MESI IN PERICOLO DI VITA

Un bambino di appena due mesi in imminente pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza questa mattina da Catania a Ciampino a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare.Il...

Un bambino di appena due mesi in imminente pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza questa mattina da Catania a Ciampino a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare.

Il piccolo paziente è stato poi trasferito in ambulanza a Roma per essere ricoverato nell'ospedale "Bambino Gesù".

La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo genere di interventi a favore della popolazione.

La Sala Situazioni di Vertice ha quindi attivato un Falcon 50, uno degli assetti che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, che è decollato alle 8:30 dall'aeroporto di Ciampino, sede del 31° Stormo.

Dopo l'atterraggio a Catania, sul velivolo è stato imbarcato il bambino, accompagnato dal padre e da un'equipe medica per l'assistenza durante il volo.

Ripartito dalla città siciliana, verso le 10:45 l'aereo è atterrato nell'aeroporto di Ciampino, dove la culla termica è stata trasferita sull'ambulanza per il successivo trasporto all'ospedale "Bambino Gesù".

Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività. Attraverso i suoi Reparti di volo, l'Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46a Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza.