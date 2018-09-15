VOLO SANITARIO URGENTE DA CATANIA A ROMA PER NEONATO DI UN MESE IN PERICOLO DI VITA

Un neonato di appena un mese in imminente pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza questa mattina da Catania a Ciampino a bordo di un aereo Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare.Il...

Il piccolo paziente, protetto in una culla termica, è stato poi trasferito in ambulanza a Roma per essere ricoverato nell'ospedale "Bambino Gesù".

La richiesta di trasporto, come accade sempre in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo genere di interventi a favore della popolazione.

La Sala Situazioni di Vertice ha quindi attivato un Falcon 900, uno degli assetti che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, che è decollato alle 09:00 dalla base di Ciampino.

Dopo l'atterraggio a Catania, sul velivolo è stata imbarcata la culla termica con il neonato, accompagnato dal padre e da un'equipe medica per l'assistenza durante il volo.

Ripartito dalla città siciliana, verso mezzogiorno l'aereo è atterrato nell'aeroporto di Ciampino, dove la culla termica è stata trasferita sull'ambulanza per il successivo trasporto all'ospedale "Bambino Gesù".