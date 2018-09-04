VOLO URGENTE DA CATANIA A BERGAMO PER UN BIMBO IN PERICOLO DI VITA

Un Falcon 900 del 31° stormo di Ciampino è decollato oggi, martedì 4 settembre, su richiesta della Prefettura di Catania pervenuta alla Sala Situazione di Vertice del Comando della Squadra Aerea, che...

Un Falcon 900 del 31° stormo di Ciampino è decollato oggi, martedì 4 settembre, su richiesta della Prefettura di Catania pervenuta alla Sala Situazione di Vertice del Comando della Squadra Aerea, che ha autorizzato la missione.

La Sala Situazioni di Vertice, in coordinamento con le Prefetture presenti su tutto il territorio nazionale, è responsabile della gestione di missioni di questo tipo a favore della collettività.

Il velivolo, giunto a Catania per imbarcare il bimbo insieme a un'equipe medica che lo ha costantemente assistito, è decollato intorno alle 11:00 per poi atterrare a Bergamo alle 14:15. Il piccolo è stato poi trasportato immediatamente all'ospedale “E.Bosisio Parini” per ricevere le cure necessarie.

Per questo tipo di missioni, che richiedono tempi di reazione rapidissimi, l'Aeronautica Militare mantiene assetti ed equipaggi in stato di prontezza operativa, a disposizione dei cittadini ogni singolo giorno dell'anno, 24 ore su 24, in grado di operare in condizioni meteorologiche complesse, assicurando il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita ed equipe mediche, come nel caso di oggi, ma anche di organi e ambulanze.