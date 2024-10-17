VORTICE CICLONICO SUL MEDITERRANEO: ATTESO FORTE MALTEMPO IN SICILIA

Un fine settimana burrascoso si profila all'orizzonte, con tutta l'Italia colpita da un’ondata di forte maltempo a partire da venerdì. Un profondo vortice ciclonico si formerà sul Mediterraneo, portan...

Un fine settimana burrascoso si profila all'orizzonte, con tutta l'Italia colpita da un’ondata di forte maltempo a partire da venerdì. Un profondo vortice ciclonico si formerà sul Mediterraneo, portando piogge torrenziali e nubifragi da Nord a Sud, con particolare intensità nelle regioni centrali (Lazio e Abruzzo), in alcune aree del Nord come Liguria, Lombardia e Piemonte, e nelle zone meridionali, tra cui la Calabria Jonica, Campania e la Sicilia.

In Sicilia, ci si aspetta un peggioramento significativo delle condizioni meteorologiche, con nubifragi violenti e possibili fenomeni alluvionali.

Le piogge colpiranno soprattutto i settori occidentali, meridionali ed orientali dell’isola, con accumuli di pioggia in alcune zone che potrebbero superare i 300mm nelle 48 ore.

Oltre alle piogge intense, le temperature subiranno un drastico calo: in Sicilia si prevedono diminuzioni superiori ai 10°C, segnando così un brusco passaggio verso un clima decisamente più freddo e tipicamente autunnale. I venti soffieranno con forza, raggiungendo velocità di burrasca e seguendo la rotazione ciclonica.

Anche i mari saranno particolarmente agitati, soprattutto attorno alle due isole maggiori, con condizioni marine che renderanno difficili gli spostamenti.

Il picco del maltempo si verificherà sabato, quando i fenomeni potranno essere particolarmente intensi e pericolosi in alcune zone della Sicilia, specialmente nelle province occidentali, meridionali e orientali.

Il fine settimana autunnale, dunque, sarà caratterizzato da venti forti, piogge battenti e temperature in picchiata, richiedendo massima cautela nei territori più colpiti.