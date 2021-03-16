VOTI E SOLDI,ARRESTATI MILITARE GDF E 3 VIGILI URBANI A CATANIA

Ci sono anche un sottufficiale della guardia di finanza, in servizio nella compagnia di Augusta (Siracusa), che è anche vice presidente della Sesta Circoscrizione del Comune di Catania e tre agenti di...

Ci sono anche un sottufficiale della guardia di finanza, in servizio nella compagnia di Augusta (Siracusa), che è anche vice presidente della Sesta Circoscrizione del Comune di Catania e tre agenti di polizia municipale dello stesso Ente locale tra i destinatari dell'ordinanza 'Sipario' eseguita dalla Guardia di finanza di Catania.

Il vicebrigadiere Mauro Massari, arrestato e condotto in carcere da suoi colleghi, è accusato di avere "stretto un patto elettorale" con Orazio Buda, esponente di spicco del clan Cappello-Carateddi che lo avrebbe sostenuto nelle elezioni amministrative del 2018 a Catania in cui con oltre 965 preferenze risultò eletto nella Circoscrizione dei rioni Librino, San Giorgio, San Giuseppe La Rena, Zia Lisa e Villaggio Sant'Agata.

In cambio, è l'ipotesi della Dda della Procura di Catania, Massari, "attraverso il reiterato abuso della propria qualità e dei poteri connessi alla funzione esercitata" prometteva "di soddisfare la pressante richiesta del Buda" di "ottenere, in favore di una società a quest'ultimo gradita, un subappalto da 6 mln di euro al Porto di Augusta per la demolizione di una piattaforma ferrosa". E, secondo accertamenti del nucleo Pef-Gico della guardia di finanza di Catania, sempre su richiesta di Buda, anche lui destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, "prometteva di danneggiare un piccolo imprenditore attraverso l'utilizzo dei poteri connessi alla funzione esercitata". Le indagini del nucleo di Polizia economico finanziario (Pef) della Guardia di finanza di Catania hanno fatto emergere che tre vigili urbani avrebbero redatto "false relazioni di servizio" sulla "sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore" per "garantire l'assegnazione di alloggi popolari da parte dell'Iacp in favore di stretti congiunti di Buda". I tre agenti della polizia municipale, posti agli arresti domiciliari, sono Francesco Campisi, che avrebbe agito da intermediario, e i suoi colleghi Giuseppe Longhitano e Attilio Topazio. (ANSA).