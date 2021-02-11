VOTO M5S, SU ROUSSEAU VINCE IL SÌ AL GOVERNO, DI BATTISTA LASCIA IL MOVIMENTO

Sì del Movimento 5 Stelle al governo di Mario Draghi. Con 44.177 voti, il sì ha prevalso nella votazione su Rousseau per decidere se il M5S debba sostenere l'esecutivo che il premier incaricato sta fo...

Sì del Movimento 5 Stelle al governo di Mario Draghi. Con 44.177 voti, il sì ha prevalso nella votazione su Rousseau per decidere se il M5S debba sostenere l'esecutivo che il premier incaricato sta formando. Il via libera è arrivato dal 59,3% dei votanti. Hanno scelto il 'no' in 30.360 (40,7%). In totale "hanno espresso la propria preferenza 74.537 iscritti su una base di 119.544 iscritti aventi diritto di voto", si legge sul blog delle Stelle.

Su Rousseau "in 8 ore sono stati espressi 9.317 voti" l'ora, ha detto Valerio Tacchini, notaio dell’associazione Rousseau dopo il voto. Tacchini ha fatto poi un raffronto con il voto espresso per il Conte 1 spiegando che "su dieci ore di votazione nel 2018 l’affluenza era stata di 4480 votanti all'ora" mentre per il Conte 2 l’affluenza si era attestata a 8.848 voti l'ora in 9 ore.

“Rispetto la decisione degli iscritti. Ma non riesco a digerirla e non posso andare avanti così. Ho deciso di non parlare più a nome del Movimento 5 stelle perché il Movimento non parla a nome mio. Mi faccio da parte, la mia coscienza politica stavolta non ce la fa. Spero in futuro di sbagliarmi su questo Governo. Ringrazio i miei ex colleghi e Beppe Grillo“. Con queste parole l’ormai ex esponente del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista ha annunciato la sua decisione di farsi “da parte” dopo il sì della maggioranza degli iscritti sulla piattaforma Rousseau al Governo Draghi.