VARIAZIONE SEDE DEI SEGGI ELETTORALI N° 15-25-26

Al fine di darne ampia diffusione alla cittadinanza si comunica che è stata variata l'ubicazione di alcune sezioni e precisamente le sezioni n° 15,25,26 dalla scuola elementare del IV Circolo Didattic...

02 giugno 2017 09:10
Al fine di darne ampia diffusione alla cittadinanza si comunica che è stata variata l'ubicazione di alcune sezioni e precisamente le sezioni n° 15,25,26 dalla scuola elementare del IV Circolo Didattico di Viale Kennedy alla nuova sede provvisoria della Scuola Media "Don Milani" sita in Piazzale Civiltà del Lavoro , dove pertanto risulteranno ubicate le sezioni N° 15,16,17,24,25,26

