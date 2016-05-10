Walk of Life TELETHON Catania: domenica 15 maggio la V edizione

A piedi, in bici, con cane al seguito, per la ricerca sulle malattie genetiche rareMai abbassare la guardia nei confronti delle malattie genetiche rare. La Fondazione Telethon e il coordinamento di Ca...

Mai abbassare la guardia nei confronti delle malattie genetiche rare. La Fondazione Telethon e il coordinamento di Catania lo sanno bene e anche quest’anno sono si svolgerà la Walk of Life, la passeggiata di solidarietà di 4 chilometri dedicata alle famiglie, ai bambini, alle scuole e ai disabili tra piazze storiche e vie del centro. L’appuntamento – giunto alla V edizione – è fissato per domenica 15 maggio a partire dalle ore 10.00, in piazza Università.

La manifestazione sarà articolata in passeggiata non competitiva, corsa in bici, Stracanina (la passeggiata cane-padrone) e gara podistica competitiva.

Ciascun partecipante alla Walk of Life (non competitiva, a piedi o in bici) riceverà, con un contributo minimo di 5 euro interamente devoluto per finanziare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, uno zainetto per la gara.

Modalità di partecipazione: a piedi, in bici, con cane al seguito

Partenza: Piazza Università

Percorso: Via Etnea, via Umberto I, Piazza Principessa Iolanda, Viale della Libertà, Piazza Papa Giovanni XXIII, Via VI Aprile, Piazza dei Martiri della Libertà, Via Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo, Via Etnea (direzione Piazza Università).

Arrivo: Piazza Università

