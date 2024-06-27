WEEKEND AFRICANO IN SICILIA: IN ARRIVO UN'ONDATA DI CALDO ESTREMO CON MASSIME DI 44° E POLVERE SAHARIANA IN QUOTA

Si preannuncia un weekend davvero rovente, con temperature che potrebbero raggiungere valori estremi.A partire da domani, venerdi 28 giugno 2024 infatti, è previsto un significativo aumento delle te...

A partire da domani, venerdi 28 giugno 2024 infatti, è previsto un significativo aumento delle temperature che persisterà per 4-5 giorni.

La fase culminante di questa ondata di caldo vedrà i termometri salire fino a 43-44 gradi nelle zone interne.

Un elemento da monitorare sarà il "vento di terra". Se questo fenomeno dovesse attivarsi con forza, le temperature potrebbero toccare picchi simili anche nelle aree costiere joniche. La giornata di lunedì sembra essere la più a rischio in tal senso, ricordando gli effetti devastanti del vento di terra già osservati nel luglio 2023.

Oltre al caldo, ci sarà anche la presenza della polvere sahariana in quota. La nuvolosità attuale tra Sardegna e Sicilia è un chiaro segnale della sabbia che verrà trasportata dai venti dall'Africa, contribuendo a rendere l'aria ancora più soffocante e opprimente.

Raccomandazioni per Affrontare il Caldo

Idratazione: Bevete molta acqua per evitare la disidratazione. Evitate le ore più calde: Cercate di non uscire tra le 11:00 e le 16:00. Abbigliamento leggero: Indossate vestiti leggeri e di colore chiaro. Attenzione agli anziani e ai bambini: Sono le categorie più vulnerabili in queste situazioni. Utilizzate condizionatori e ventilatori: Mantenete freschi gli ambienti interni.

Prepariamoci dunque a fronteggiare questa ondata di caldo africano con tutte le precauzioni del caso. Seguire le raccomandazioni degli esperti e prestare attenzione agli aggiornamenti meteo sarà fondamentale per superare indenni questi giorni di temperature estreme.