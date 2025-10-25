Weekend con 30 gradi in Sicilia a fine ottobre: in arrivo da lunedì correnti artiche e temperature in picchiata

CATANIA – Sole pieno, mare cristallino e l’Etna sullo sfondo: la scena di oggi sulla spiaggia della Plaia non ha nulla da invidiare a un weekend estivo. Centinaia di persone, approfittando delle tempe...

CATANIA – Sole pieno, mare cristallino e l’Etna sullo sfondo: la scena di oggi sulla spiaggia della Plaia non ha nulla da invidiare a un weekend estivo. Centinaia di persone, approfittando delle temperature ancora molto miti, si sono riversate in spiaggia per prendere il sole e fare l’ultimo (o forse non l’ultimo) bagno di stagione.

Non manca nemmeno uno degli elementi più iconici dell’estate catanese: il classico venditore di cocco, che con il suo richiamo accompagna da decenni le giornate al mare.

La giornata di sabato 25 ottobre è caratterizzata da un velocissimo pre frontale caldo, che porterà tra oggi e soprattutto domani temperature oltre i 30°C sui versanti tirrenici e nel Siracusano. A Catania la colonnina di mercurio si è già attestata attorno ai 24–26 gradi, con una sensazione termica che ricorda più la fine di agosto che la fine di ottobre.

Previsioni

Il quadro, però, è destinato a cambiare rapidamente. Da lunedì, l’arrivo di correnti fredde di matrice artica porterà un netto calo termico su tutta la Sicilia, sebbene con pochissime precipitazioni. Il cielo resterà generalmente sereno o poco nuvoloso, ma con temperature decisamente più basse.

Tendenza successiva

Successivamente, potrebbe aprirsi una “porta atlantica” con piogge più diffuse, ma la distanza temporale impone cautela: seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Per ora, la scena è chiara: autunno rimandato. E sulla spiaggia della Plaia, a fine ottobre, si respira ancora piena estate.