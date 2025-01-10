WEEKEND IN SICILIA: VENERDÌ E SABATO SOLEGGIATI E MITE, PEGGIORAMENTO DA DOMENICA CON PIOGGE E CALO TERMICO

Nel fine settimana come prevede Giuseppe Visalli del sito centrometeosicilia.it la circolazione atmosferica a scala europea è destinata a cambiare. Attualmente è dominante un flusso atlantico a latitu...

Nel fine settimana come prevede Giuseppe Visalli del sito centrometeosicilia.it la circolazione atmosferica a scala europea è destinata a cambiare. Attualmente è dominante un flusso atlantico a latitudini abbastanza alte che non consente l’affondo di perturbazioni verso la Sicilia, ma da sabato, complice l’elevazione in Atlantico dell’alta pressione delle Azzorre, una saccatura riuscirà a sprofondare verso il Mediterraneo centrale, che poi andrà a determinare lo sviluppo di una depressione al suolo in grado di richiamare correnti fredde da nord-est e miti da sud. L’interazione tra le masse d’aria produrrà fronti piovosi che interesseranno tutto il sud Italia, ma la cui traiettoria è ancora da definire.

EVOLUZIONE PER IL WEEKEND

Venerdì 10 gennaio

sarà una giornata caratterizzata da moderati venti di Ponente che addosseranno nubi basse sul settore tirrenico e occidentale. Il cielo si presenterà invece poco nuvoloso sul resto della regione. Sul settore tirrenico, specie del messinese, nella notte non sono escluse deboli piogge sparse. Temperature miti e sopra la media del periodo, con massime ovunque tra i +16 °C e i +18 °C sulle coste e picchi di +20/+22°C sul catanese e sul siracusano.

Sabato 11 gennaio

il cielo sarà variabile sulle zone tirreniche e occidentali. Da metà pomeriggio arriveranno da nord-ovest nubi medio-alte che preannunceranno l’avvicinamento di un fronte già nella notte sulle coste del trapanese e del palermitano.

I venti soffieranno ancora moderati di Ponente, in rotazione a Libeccio nel corso della sera.

Temperature pressoché stazionarie rispetto al giorno precedente, con picchi ancora intorno ai +20°C sul settore di sud-est.

Domenica 12 gennaio

inizierà con il passaggio di un fronte freddo tra la notte e la mattina. Probabilmente esso interesserà tutta la regione, ma i suoi effetti saranno maggiori sul trapanese, sull’agrigentino, sul palermitano e forse sul messinese.

Nel corso del giorno si svilupperà una depressione al suolo sull’Alto Tirreno che si muoverà verso la Sicilia; ancora la sua traiettoria non è chiara, ma avvicinandosi all’isola potrebbe portare un nuovo peggioramento, soprattutto sul settore occidentale. Il fronte della notte/mattina, che si allontanerà verso est entro metà pomeriggio, sarà caratterizzato da possibili temporali, dalla rotazione del vento di nuovo a Ponente e poi a Maestrale (ma questo dipenderà dalla posizione del minimo) e poi da un calo termico di qualche grado, soprattutto a nord dell’isola. Sul catanese e sul siracusano le temperature massime potrebbero comunque ancora raggiungere i +18/20°C verso la tarda mattina/primo pomeriggio.

All’inizio della prossima settimana il minimo si sposterà forse verso sud-ovest, determinando nuove piogge sui settori sud-orientali della Sicilia e un nuovo aumento termico a causa del richiamo di aria mite da sud.