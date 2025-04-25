WEEKEND PRIMAVERILE IN SICILIA: SOLE PROTAGONISTA FINO A DOMENICA POMERIGGIO

Il fine settimana sarà caratterizzata da tempo in prevalenza stabile, con una tendenza al peggioramento a partire dalla seconda parte della giornata di domenica.Nei prossimi giorni la Sicilia si trove...

Il fine settimana sarà caratterizzata da tempo in prevalenza stabile, con una tendenza al peggioramento a partire dalla seconda parte della giornata di domenica.

Nei prossimi giorni la Sicilia si troverà nel mezzo tra un campo di alta pressione e una goccia fredda che stazionerà sul mar Adriatico. Ciò garantirà tempo in prevalenza stabile, specie nella giornata di venerdì 25 aprile, mentre sarà possibile qualche annuvolamento tra sabato e domenica. Proprio domenica, dal pomeriggio è atteso un graduale peggioramento delle condizioni meteo, per l’arrivo di una goccia fredda che si isolerà sul Canale di Sicilia e che sarà poi responsabile del maltempo atteso ad inizio prossima settimana. Da un punto di vista termico non si avranno grosse variazioni, con valori qualche grado al di sotto delle medie del periodo.

Venerdì 25 aprile

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran part dell’isola, con qualche annuvolamento più compatto al mattino nelle zone settentrionali e nel pomeriggio nelle zone interne.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, in generale vicine alle medie del periodo.

Venti di maestrale di debole intensità, moderati sulle coste meridionali dell’isola.

Mari mossi, molto mosso il Canale di Sicilia.

Sabato 26 aprile

Giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso o velato da nubi medio-alte su gran parte dell’isola. Qualche addensamento più compatto nel pomeriggio nelle zone interne orientali, senza fenomeni associati.

Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori massimi che minimi.

Venti deboli in prevalenza dai quadranti nord-occidentali.

Mari mossi.

Domenica 27 aprile

Al mattino cielo poco nuvoloso o velato da nubi alte su gran parte dell’isola. Nelle ore centrali della giornata sviluppo di nuvolosità di origine termoconvettiva nelle zone interne, specie della Sicilia centro orientale dove saranno possibili isolati rovesci anche a carattere temporalesco. In serata ancora cielo irregolarmente nuvoloso con possibili rovesci sparsi e temporali marittimi.

Temperature senza variazioni di rilievo, in lieve calo dal pomeriggio.

Venti deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo le aree costiere.

Mari in generale poco mossi.