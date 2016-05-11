Whatsapp arriva anche su pc, rilasciata la versione desktop

E' UFFICIALE, ora WhatsApp non è solo mobile: da oggi è disponibile la versione per Windows 8 (e successivi) e Mac iOS 10.9.Una volta scaricata l'app dal sito ufficiale, grazie al QR code, è possibile...

Una volta scaricata l'app dal sito ufficiale, grazie al QR code, è possibile infatti sincronizzare contatti e messaggi in poche mosse, così da avere un'alternativa valida allo smartphone per proseguire la chat.

Una piccola rivoluzione che permette al primo servizio di messaggistica di raggiungere tutte le postazioni di lavoro dei suoi utenti, ormai oltre il miliardo.

Tra i vantaggi dell'uso su pc, a differenza della versione web, ci sono le notifiche desktop, l’accesso agli shortcut preferiti e la comodità di gestire tutto dall'app senza tenere aperto il navigatore.

Per il resto, l'app è in tutto e per tutto simile a quella studiata per il mobile, con identiche funzioni per gestire i contatti, mandare emoji e allegare file ai messaggi. Non manca neppure la possibilità di inviare messaggi vocali. Stessa operazione richiesta anche per archiviare o eliminare le chat e modificare lo stato del profilo. Per ritrovarsi poi tutto anche su telefonino.

''Oggi introduciamo l’applicazione per computer, - fa sapere WhatsApp - un nuovo modo per rimanere in contatto sempre e ovunque, sul telefono o sul computer, a casa o al lavoro. Come succede per WhatsApp Web, la nostra applicazione per computer è semplicemente un’estensione del telefono: l’applicazione rispecchia le conversazioni e i messaggi del dispositivo mobile''.

Per usarla al 100% delle possibilità, insomma, è bene sapere che la app per desktop ''dipende'' da quella su smartphone, perciò, senza connessione dati attiva sul cellulare si può vedere solo come un "WhatsApp Web" indipendente, ossia non richiede di aprire il browser per funzionare.